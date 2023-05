==Landini, Sì a un altro Fisco, no alla precarietà

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Il taglio del cuneo fiscale del governo "è un provvedimento una tantum. Inoltre non c'è l'aumento delle detrazioni che avevamo chiesto per bilanciare il drenaggio fiscale causato dall'inflazione su salari e pensioni".

Continua ad essere critico il segretario generale della Cgil Maurizio Landini sul decreto Lavoro. "Giorgetti - rivela il sindacalista al Corriere della Sera - ci ha risposto che il provvedimento arriva fino a dicembre, senza prendere impegni per il dopo. Non è quello che vogliamo. La nostra piattaforma rivendica il superamento della precarietà".

"Siamo il Paese che ha il livello di precarietà tra i più alti in Europa e che ha fatto meno investimenti su innovazione e qualità", riflette Landini. "I salari sono bassi anche perché abbiamo un fisco che grava sul lavoro e favorisce la rendita".

Oggi Cgil, Cisl e Uil scenderanno in piazza a Bologna per manifestare e saranno presenti anche le opposizioni. "Per noi è importante che le piazze siano piene delle persone che rappresentiamo", commenta Landini. "Tutte le nostre manifestazioni sono aperte a chiunque voglia partecipare, condividendo le nostre proposte, compresi i partiti".

Il commissariamento di Inps e Inail lo giudica "una forzatura sbagliata, pericolosa in una fase difficile per il Paese". "Una scelta fatta tra l'altro senza un confronto preventivo con i sindacati - accusa il segretario della Cgil - che rappresentano lavoratori e pensionati, azionisti di maggioranza di questi enti". (ANSA).