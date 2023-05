Landini, 'non riformare il fisco è chiara volontà politica'

(ANSA) - BOLOGNA, 06 MAG - "Nell'era del digitale se vogliono il controllo e l'intreccio delle banche dati sul fisco lo possono fare quando vogliono. Non esiste che non si affronti questo tema nell'era dell'intelligenza artificiale".

Lo ha detto Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, durante il suo intervento dal palco in piazza Maggiore, a Bologna, alla manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil contro le politiche sul lavoro e sociali del governo.

"Non voler affrontare la riforma del fisco è una chiara volontà politica", ha aggiunto Landini, che ha poi spiegato che "negli Usa stanno varando un piano pubblico di investimenti senza precedenti. C'è bisogno di un indirizzo pubblico che indichi una direzione. Noi oggi non abbiamo qualche punto di diversità delle cose che fa il governo, ma è sbagliata tutta la politica economica e sociale che il governo mette in piedi".

(ANSA).