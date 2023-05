Cgia, Pib Vda en 2023 augmentera moins que la moyenne italienne

(ANSA) - AOSTE, 06 MAG - Le produit intérieur brut de la Vallée d'Aoste augmentera moins que la moyenne italienne en 2023, selon une élaboration du bureau d'études Cgia sur les données Prometeia d'avril. Contre une moyenne nationale de +0,69% et de +0,74% pour le Nord-Ouest, l'estimation de croissance du Pib réel pour la région alpine est de +0,55%.

La Vallée d'Aoste est 15e de ce classement, dominée par la Vénétie (+0,82), le Frioul-Vénétie Julienne (+0,82), la Lombardie (+0,81), l'Émilie-Romagne (+0,79) et le Trentin-Haut-Adige (+0,77).

Si l'on regarde plutôt la croissance enregistrée en 2022, la Vallée d'Aoste occupe la troisième place, avec +3,85%, après la Lombardie (+3,93%) et la Vénétie (+3,87%). (ANSA).