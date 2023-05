Catalfo (M5s), commissariamento Inps-Inail precedente pericoloso

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "La decisione del Governo di commissariare per decreto Inps e Inail è immotivata e costituisce un pericoloso precedente per la vita e il funzionamento di organi fondamentali dello Stato". Lo afferma l'ex ministra del Lavoro e coordinatrice del Comitato per le politiche del lavoro del M5s, Nunzia Catalfo.

"Durante la pandemia, la crisi più difficile che l'Italia ha vissuto dal secondo dopoguerra, i presidenti Pasquale Tridico e Franco Bettoni hanno lavorato in modo costante e proficuo con il Governo e in particolare con il Ministero del Lavoro, che - aggiunge - all'epoca avevo l'onore e l'onere di guidare. I risultati che i due Istituti hanno raggiunto in questi anni parlano per loro. A Tridico e Bettoni va il mio profondo ringraziamento per il servizio reso al Paese". (ANSA).