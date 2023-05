Berlusconi, vogliamo aumentare le pensioni e ridurre le tasse

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - "Noi vogliamo aumentare le pensioni, i salari, gli stipendi che sono rimasti quelli di 20 anni fa.

Noi vogliamo ridurre la pressione fiscale sotto il 40% mentre ora è al 44%". Lo ha detto il leader di FI, Silvio Berlusconi, intervenendo con un video alla convention del partito a Milano.

"Vogliamo costruire tutte le infrastrutture necessarie per rendere veramente moderno il nostro Paese - ha aggiunto -. Ed ora dobbiamo anche trovare urgentemente una risposta al problema della siccità per far sì che i nostri campi non restino senza acqua e i rubinetti non restino all'asciutto, come purtroppo oggi avviene in alcune nostre città. Abbiamo già cominciato a realizzare questi obbiettivi, il governo in pochi mesi ha portato a casa risultati importanti, dei quali siamo molto orgogliosi". (ANSA).