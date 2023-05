Urso, 'tra due settimane le legge sul made in Italy in Cdm'

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Tra due settimane poterò in Consiglio dei ministri la legge quadro sul made in Italy, che era stata individuata come collegato nella finanziaria dello scorso anno, dove prevediamo un fondo sovrano che aiuterà l'impresa nei suoi investimenti, soprattutto per quanto riguarda tutta la filiera produttiva, dall'approvvigionamento delle materie prime fino al prodotto finale".

Lo dichiara il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo al primo meeting annuale dell'Advisory board investitori esteri di Confindustria.

"Accanto al fondo sovrano - ha spiegato - abbiamo realizzato una serie di misure semplificative per realizzare materie prime nel nostro Paese, come nel caso del settore del legno-arredo. Ci saranno misure per utilizzare al meglio il patrimonio boschivo che abbiamo, anche ai fini di un migliore impatto ambientale".

"La riforma degli incentivi - ha proseguito Urso - è in corso in Parlamento, penso che il Senato la approverà entro giugno, poi toccherà alla Camera e con i decreti attuativi la renderemo compiuta per semplificare, omogeneizzare, indirizzare gli incentivi nazionali e regionali secondo una logica organica di politica industriale comune". (ANSA).