Unioncamere, calano imprese attive in E-R nei primi 3 mesi

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Cala nei primi tre mesi del 2023, il numero delle imprese attive in Emilia-Romagna che passano a 395.219 con una diminuzione dell'1,2% - pari a 4.887 unità - rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' quanto emerge da uno studio della Unioncamere regionale secondo cui la perdita registrata risulta essere la più consistente dalla fine del 2014.

La flessione, viene evidenziato, appare generalizzata e riguarda quasi tutti i settori. Sul fronte dell'agricoltura, silvicoltura e pesca-acquacultura il rallentamento è stato del 2,1% mentre su quello dell'industria la frenata è stata del 2,9%. La moda è scesa del 6,6% mentre le imprese attive nella fabbricazione di prodotti in metallo sono calate del 2,5% e quelle produttrici di macchinari e apparecchiature del 4,1% mentre il settore dell'industria alimentare ha accusato una flessione del 2,5%.

Tra i macrosettori l'insieme del commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli e motocicli ha subito una diminuzione pari al 2,5% mentre le imprese attive negli altri servizi diversi dal commercio sono cresciute dello 0,2%. In calo dell'1,7% i servizi di ristorazione e alloggio mentre le aziende del trasporto e magazzinaggio sono arretrate del 2,6% In controtendenza si segnalano le attività professionali, scientifiche e tecniche (+2,4%); le società dell'immobiliare (+0,8%), delle attività finanziarie e assicurative (+1,8%).

