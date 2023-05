Turismo: Confcommercio Ravenna, in E-R servono 6.000 stagionali

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - In Emilia-Romagna, sul fronte del Turismo, servirebbero "almeno 6.000 ingressi" a fronte delle 2.095 persone assegnate che "sono insufficienti ad affrontare la stagione" ormai alle porte. A sostenerlo, in una lettera inviata al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone e ai parlamentari locali, è il presidente di Confcommercio della provincia di Ravenna, Mauro Mambelli che entra così nel dibattito sul 'Decreto flussi'.

Nella missiva, osserva, "mi riferisco, in particolare, alla situazione in cui versano tante imprese del settore turistico alberghiero che, con l'imminente inizio della stagione turistica, vedono compromessa la loro attività proprio in ragione della mancanza di disponibilità di lavoratori subordinati stagionali. A tal proposito - argomenta Mambelli - è forte la preoccupazione del sistema imprenditoriale emiliano-romagnolo afferente Confcommercio. La quota complessiva assegnata alla nostra Regione di 2.095 ingressi è del tutto insufficiente rispetto al fabbisogno espresso, tra le altre, dal settore turistico alberghiero regionale". Anche perché, viene sottolineato, dalla Confcommercio ravennate, di queste 2.095 persone, solamente 557 sono destinate al lavoro stagionale nel turismo e agricoltura..

Quindi, conclude Mambelli, occorre un "intervento urgente correttivo in sede di aggiornamento del Decreto, che tenga in considerazione le reali esigenze segnalate dal sistema imprenditoriale regionale, aumentando la quota di lavoratori stagionali dell'Emilia-Romagna e prevedendo 6.000 ingressi".

