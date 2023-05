Tarlazzi (Uiltrasporti), commissariamento Inail è dannoso

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Il commissariamento dell'Inail è un atto non necessario che rischia di rivelarsi addirittura dannoso per tutto il processo proattivo che l'istituto stava iniziando per aumentare la prevenzione contro gli infortuni nei luoghi di lavoro". Lo afferma il il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi commentando la decisione assunta ieri dal Governo di commissariare l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro.

"Il cambio dei dirigenti dovrebbe essere subordinato all'interesse complessivo del Paese e non alle logiche dei partiti. Enti come l'Inail - dice Tarlazzi - devono essere quindi avulsi da queste logiche e guidati da persone di indubbia capacità al di la dell'appartenenza politica. Ci chiediamo cosa ne sarà ora di tutte le iniziative che Inail aveva programmato nei territori".

" Il ruolo dell'Inail - prosegue - è determinante in un Paese come il nostro dove si registrano mediamente 3 morti sul lavoro ogni giorno, serve perciò un sistema partecipativo che faccia leva sui tutti i soggetti coinvolti nel sistema di produzione e quindi lavoratori, azienda, istituzioni e enti preposti alla vigilanza, senza sottovalutate l'importanza del ruolo proattivo per creare sempre più consapevolezza e percezione del rischio". (ANSA).