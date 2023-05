Spi-Cgil, su Inps atto brutale a danno di milioni di persone

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Il governo rimuove il Presidente dell'Inps e commissaria un ente pubblico pagato con i soldi dei pensionati, dei lavoratori e delle imprese. È un brutale atto d'imperio che non ha alcuna giustificazione.". Lo afferma il segretario generale dello Spi-Cgil, Ivan Pedretti. "È solo un'operazione di potere per il potere - aggiunge - a discapito di milioni di persone che avrebbero invece bisogno di un'amministrazione solida, funzionante e in grado di rispondere ai loro bisogni". (ANSA).