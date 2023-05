Scuola: Manzi (PD), il liceo Made in Italy è solo una bandierina

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "L'iniziativa di propaganda insistentemente rilanciata dal ministro Urso sul liceo del Made in Italy evidentemente serve per dare un senso alla seconda metà del titolo del suo dicastero ed è la cifra di una maggioranza che fa titoli e non progetti". Così in una nota Irene Manzi, responsabile Scuola del Pd.

"Il Ministro - aggiunge - dovrebbe sapere che ci sono già nel nostro ordinamento proposte di questa natura, sia di tipo liceale che tecnico, pensate per dare conoscenze e competenze generali agli studenti per poterli poi orientare nel loro percorso futuro". "Siamo di fronte all'ennesima bandierina piantata per nascondere il nulla di un governo che non investe sui giovani, aumenta la precarietà, taglia sull'istruzione", conclude la parlamentare. (ANSA).