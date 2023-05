Sbarra, 'reintrodurre rappresentanza sociale nel cda Inps'

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Se per un verso i commissariamenti rientrano nelle prerogative di un governo, per cui non abbiamo niente da eccepire in tal senso, l'occasione della riforma della governance degli enti previdenziali e assicurativi poteva e ancora potrebbe osare di più reintroducendo la rappresentanza delle parti sociali nei Cda oggi confinata in consigli di indirizzo e vigilanza con potere e ruoli limitati." Lo ha detto il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra a Venezia a margine del convegno di Umana.

"Il governo - ha detto - dovrebbe prestare molta attenzione al fatto che lavoratori e aziende sono i comprimari principali degli Enti di previdenza e quindi, anche ai fini di un loro miglior funzionamento, meriterebbero di essere maggiormente valorizzati nella gestione degli Istituti , così come è stato nel passato". (ANSA).