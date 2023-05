Ruffini ai dipendenti, 'il fisco è cruciale per il Paese'

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Il fisco e le sue regole rappresentano uno degli snodi fondamentali di uno Stato democratico".

Così il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini nell'editoriale per il lancio di "MondoAgenzia" il nuovo magazine di comunicazione interna dedicato ai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate nel quale ricorda la 'missione' di "garantire le entrate dello Stato e recuperare quelle che non vengono versate spontaneamente dai contribuenti". "Questi compiti - aggiunge - sono in realtà cruciali per tutto il Paese: senza risorse nessuno Stato è in grado di funzionare. Neppure il nostro".

Il tema fiscale è tornato al centro del confronto politico, non solo per il taglio dei cuneo fiscale, ma anche per l'avvio del disegno di legge delega di riforma. L'editoriale cala così nella realtà di tutti i giorni il valore delle imposte riscosse.

L'importanza del lavoro da dipendenti delle Entrate si trasforma in servizi che impattano sulla loro vita come cittadini. "Tutto quello che viviamo come cittadini, come membri di una stessa comunità - scrive - è reso possibile dalle risorse che mettiamo a disposizione: la manutenzione delle strade, i mezzi di trasporto pubblico con i quali ci muoviamo, gli ospedali che ci prendono in cura, le scuole che formano i nostri figli, l'attività delle forze dell'ordine che ci proteggono in caso di pericolo o l'amministrazione della giustizia". (ANSA).