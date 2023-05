Ruffini ai dipendenti, 'il fisco è cruciale per il Paese' (2)

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Lo Stato - ricorda Ruffini - "siamo tutti noi cittadini. Soprattutto quando concorriamo a sostenere le spese pubbliche, come ci ricorda la Costituzione. Quando siamo contribuenti, pagando le imposte e le tasse previste dalla legge". Un concetto che in italia si traduce in primo luogo nel tentativo di "non lasciare indietro nessuno". "Attraverso l'attività istituzionale dell'Agenzia delle entrate - afferma Ruffini - vengono raccolte le risorse che servono a garantire sia i diritti sociali (si pensi alla tutela della salute) sia quelli civili (come ad esempio il diritto ad agire in giudizio, che consente al cittadino di far valere i suoi vari diritti)".

Il senso sociale è poi rafforzato dall'articolo 53 della costituzione che "stabilisce anche che 'tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva'. Il senso è chiaro: proprio per il fatto di far parte di una collettività animata dalle stesse finalità".

Orgoglio e responsabilità sono i due sostantivi usati per rivendicare il ruolo dei dipendenti del fisco. Ai quali chiede impegno "nell' agire quotidiano. Non solo perché un'amministrazione finanziaria efficiente rappresenta una garanzia per una società più giusta ed equa. Ma anche perché, molto più concretamente, la centralità della nostra amministrazione impone a tutti noi, a qualunque livello, di essere un esempio di correttezza, sempre e dovunque. (...) Questo senso di legalità non riguarda solo lo svolgimento delle mansioni che ci sono state assegnate, ma è qualcosa di più ampio. È un modo di sentire e di agire che non ammette di voltare la testa o far prevalere l'indifferenza di fronte a soprusi e illegalità - più o meno grandi, anche non direttamente connesse ad attività lavorative - di cui può capitare di essere testimoni. In qualunque luogo, anche all'interno dei nostri uffici". (ANSA).