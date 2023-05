Rando (Pd),urgenza è Antimafia non le poltrone Inps, Inail, Rai

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Il commissariamento di Inps, Inail e Rai è l'ennesimo atto di arroganza di questo Governo. Non sentono l'urgenza di avviare i lavori della commissione antimafia, ma con un atto d'imperio mettono in scena una finta riforma di governance dietro la quale si nasconde l'assegnazione di poltrone e incarichi. Mi sento di fare l'ennesimo appello al Governo: c'è una casella vuota da riempiere ed è quella della presidenza della commissione antimafia. Lasci stare Inps, INAIL, Rai e leggi contra personam e faccia finalmente partire i lavori della commissione. Ne abbiamo bisogno urgente". Lo dichiara in una nota la responsabile legalità e contrasto alle mafie della segreteria nazionale del partito democratico, Enza Rando.

