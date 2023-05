==Patuelli (Abi), 'contro l'inflazione le strette non bastano'

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Le politiche monetarie da sole non bastano a battere l' inflazione", dice il presidente dell'Abi Antonio Patuelli al Corriere della Sera commentando l'aumento dei tassi deciso dalla Bce. "Sul caro prezzi - riflette - incidono anche altre politiche, come quella della limitazione del debito pubblico, uno dei problemi cronici dell'Italia".

Dunque, "attenzione alla crescita - afferma Patuelli -, ma anche attenzione a tutte le misure, da parte di tutte le istituzioni, che possano toccare organismi così nodali e sensibili come le banche".

Secondo il presidente dell'Abi, "occorre monitorare la liquidità prospettica degli istituti di credito, oltre che la loro sostenibilità patrimoniale". Ciò che sta avvenendo nel settore bancario - spiega - è che "si sta muovendo il mercato della liquidità che per 10 anni è stato a bassissimo prezzo e abbondantissimo".

Christine Lagarde sostiene che il caro mutui non sia colpa della Bce. "È una catena di cause ed effetti - spiega il presidente dell'Abi Patuelli -. La causa è l'inflazione, le sue conseguenze le politiche monetarie delle banche centrali, da cui derivano le strette di liquidità e gli aumenti dei tassi variabili in Italia".

Citando "il recente dossier del Centro Studi di Confindustria", Patuelli si dice "molto preoccupato" dalle possibili ripercussioni dell'aumento dei mutui sulle imprese. Il documento "evidenzia che i default delle aziende si sviluppano non tanto immediatamente quando vengono alzati i tassi, ma dopo qualche mese". (ANSA).