Nardella con Consulta professioni sanitarie, tema sicurezza

(ANSA) - FIRENZE, 05 MAG - "L'attività della Consulta è preziosa. Si trovano modi per rafforzare un rapporto necessario tra le professioni sanitarie e le istituzioni, anche per raccogliere sollecitazioni da assumersi a livello locale e regionale, con interventi diretti, e nazionale. Sotto quest'ultimo profilo bisogna riconoscere che la quota di trasferimento alle Regioni di risorse per la sanità non è adeguata". Lo ha detto il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella che ha partecipato ad una riunione della Consulta metropolitana delle professioni sanitarie, convocata a Palazzo Medici Riccardi.

Nell'incontro, si legge in una nota, è stato toccato il tema della sicurezza nell'esercizio delle professioni sanitarie, all'indomani della tragedia della psichiatra Barbara Capovani uccisa a Pisa.

"La medicina di prossimità - ha aggiunto Nardella - deve essere la base della piramide della Sanità. E' un lavoro molto complesso e non di semplice maquillage". (ANSA).