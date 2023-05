Maltempo: Legacoop, serve manutenzione regolare dei fiumi

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Serve una manutenzione regolare dei fiumi". E' quanto Legacoop ha rilevato in una nota alla luce delle esondazioni verificatesi in Emilia-Romagna, soprattutto nel Ravennate. "La disastrosa alluvione evidenzia come sia fondamentale una manutenzione dei corsi d'acqua che preveda una programmazione e interventi regolari, a differenza di quanto accaduto finora, soprattutto lungo il Lamone". Bene - ha proseguito Legacoop - "la rapidità con cui è stato dichiarato lo Stato di emergenza per l'Emilia-Romagna da parte del Governo su sollecitazione della Regione".

Posizioni ribadite nel corso della riunione con le istituzioni tenutasi nel pomeriggio nella sede di Terremerse. Al tavolo erano seduti il presidente della Regione Stefano Bonaccini, il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale, il sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni e il prefetto ravennate Castrese De Rosa. Per Legacoop Romagna, hanno partecipato il responsabile di settore Mirco Bagnari e la coordinatrice provinciale Elena Zannoni.

Alle istituzioni, le cooperative hanno reiterato la richiesta di non porre limiti dimensionali per le aziende che saranno titolate a ricevere i ristori e il rinvio del pagamento di alcuni contributi, anche in virtù del fatto che le stesse zone sono state colpite dalle gelate di fine inverno. Per quanto riguarda i danni subiti dalle cooperative, "Legacoop sta seguendo la situazione da vicino". "Purtroppo nei campi delle Cooperative Agricole Braccianti ha rilevato Bagnari - la situazione si conferma drammatica. In particolare Deco Industrie e Terremerse stanno esprimendo il massimo degli sforzi: ma anche per queste attività sarà necessario chiedere i ristori per coprire i danni ai macchinari e quelli indiretti causati dal fermo produttivo". (ANSA).