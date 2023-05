M5s, commissariamento Inps e Inail per sete di potere a destra

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "È sconcertante la bulimia di potere di questo Governo. Ieri sera è andata in scena l'ultima prova, allorquando il Cdm ha deciso di commissariare Inps e Inail. Una scelta grave, che non trova giustificazioni visti gli importanti risultati che l'operato dei presidenti Pasquale Tridico e Franco Bettoni ha permesso di raggiungere ai due Istituti in questi anni". Lo affermano in una nota i parlamentari del M5S nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato e i membri del Comitato per le politiche del lavoro.

"In particolar modo - riprendono - con Tridico l'Inps ha fatto un enorme passo avanti in termini di modernizzazione dei servizi offerti, ha assunto 12mila nuove risorse in quattro anni e ha stabilizzato oltre 3mila precari dei call center che in precedenza erano stati esternalizzati. Altresì, ha raggiunto già il 75% degli obiettivi del Pnrr e chiuso in avanzo di 2 miliardi l'ultimo bilancio consuntivo. Senza dimenticare, ovviamente, l'enorme sforzo profuso durante la pandemia, quando l'Inps ha erogato 60 miliardi di euro di sussidi e prestazioni a 16 milioni di cittadini in più rispetto alla norma. Per tali motivi, il commissariamento appare un atto ignobile, compiuto da un esecutivo che crede di poter usare i gangli strategici del Paese per i propri tornaconto", concludono gli esponenti 5S.

