La Moldavia verso restrizioni all'import di grano ucraino

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - La Moldavia ha informato l'Unione europea della sua intenzione di introdurre restrizioni temporanee all'importazione di cereali e semi oleosi dalla vicina Ucraina. Lo ha reso noto - secondo quanto riporta El Mundo - il vice primo ministro dell'Agricoltura e dell'industria alimentare della Moldavia, Vladimir Bolea, all'ambasciatore Ue a Chisinau, Jnis Maeiks.

"Bolea ha informato il diplomatico dell'intenzione del ministero dell'Agricoltura e dell'Industria Alimentare di applicare temporaneamente misure identiche a quelle di alcuni paesi dell'Ue per quanto riguarda l'importazione di cereali e semi oleosi originari dell'Ucraina", ha affermato il suo dipartimento in una nota.

Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia hanno recentemente introdotto il divieto di importazione di alcuni prodotti agricoli ucraini per le difficoltà dei propri agricoltori a competere con i prezzi più bassi di questi alimenti, esenti da tariffe dall'inizio della campagna militare russa. (ANSA).