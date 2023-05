Imprese: Cna, 'verde' il 57% delle imprese bolognesi

(ANSA) - BOLOGNA, 05 MAG - Il 57% delle imprese bolognesi è 'verde' ed ha avviato la transizione ecologica. adottando strategie di sostenibilità per gestire e ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività. E' quanto emerge da un'indagine condotta da Cna tra un campione di un migliaio di aziende appartenenti a tutti i settori, in occasione della nascita di Cna Industria Green Bologna, raggruppamento di imprese associate operative sul versante della tutela ambientale. La prima iniziativa già messa in calendario da Cna Industria Green Bologna è in programma martedì prossimo con il convegno intitolato "Il valore dell'economia circolare" al quale interverrà, tra gli altri, Walter Ganapini, membro onorario del Comitato Scientifico Agenzia Europea dell'Ambiente.

Guardando agli esiti dell'indagine il 57% delle imprese intervistate da Cna ha risposto di avere già adottato adottato strategie di sostenibilità, mentre il 30% non l'ha ancora fatto e il 13% dichiara di non avere ancora consapevolezza di come si può concretizzare la sostenibilità ambientale nella propria realtà. La pratica 'ecologica' più adottata riguarda i rifiuti: il 64% ha ridotto la loro produzione attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo. Subito dopo si collocano le scelte di intervento in ambito energetico: il 61% ha affermato di aver agito sull'efficientamento energetico e/o sull'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili mentre il 27% è intervenuto sulla mobilità e il 22% è intervenuto sulle sostanze chimiche con una gestione ecocompatibile per ridurre il rilascio in aria, acqua e suolo.

Nell'immediato futuro, inoltre, una azienda su quattro di quelle che ancora non ha fatto interventi è interessato ad adottare strategie per la sostenibilità: l'ambito di maggiore interesse risulta quello per il risparmio energetico con il 57% seguito dalle misure per ottimizzare la gestione dei rifiuti (42%).

A giudizio del 75% degli intervistati, infine, per favorire le imprese impegnate nella sostenibilità servono contributi a supporto degli investimenti; il 50% chiede modifiche legislative che semplifichino le autorizzazioni e Il 37% contributi a supporto della formazione per acquisire le competenze necessarie alla transizione ecologica. (ANSA).