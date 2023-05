Gnecchi, 'vedo con preoccupazione cambio di governance Inps'

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Vedo con preoccupazione il cambio di governance all'Inps. Non va nella direzione del miglioramento dell'Istituto".

Lo dice la vicepresidente dell'Inps, Marialuisa Gnecchi commentando le norme approvate ieri dal Consiglio dei ministri.

Secondo Gnecchi la motivazione principale per il cambio della governance da parte del Governo è la volontà di commissariare l'Istituto.

"L'abolizione della vicepresidenza è una cosa giusta - sostiene Gnecchi - ma la nuova governance non mi convince affatto. Non mi convince la modalità di nomina del nuovo direttore generale. Ora c'è una terna di nomi di intesa con il ministero del lavoro che è vigilante. Con le nuove norme c'è una proposta del presidente. Volevano commissariare e hanno fatto una modifica della governance. Vediamo che succederà in Parlamento con questo decreto". (ANSA).