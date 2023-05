Furlan (Pd), grave il commissariamento di Inps e Inail

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - "Il governo dimostra un'arroganza infinita. Il commissariamento di Inps e Inail attraverso una finta riforma della governance non tiene minimamente conto del lavoro fatto in questi anni terribili per la pandemia, delle innovazioni realizzate. Uno schiaffo al merito ed al lavoro di tanti ed ai risultati positivi realizzati. Nella pseudo riforma, inoltre, non si tiene minimamente conto dei veri azionisti di Inps e Inail, cioè i lavoratori, le lavoratrici e le imprese esclusi da ogni forma di partecipazione e rappresentanza. Un intervento a gamba tesa contro le rappresentanze del lavoro". Lo dice la senatrice del Pd Annamaria Furlan, componente della Commissione Affari sociali, Sanità e Lavoro. (ANSA).