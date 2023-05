Fisco: Mef, nel primo trimestre entrate a 113,17 miliardi (2)

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - In particolare il gettito Irpef, si è attestato a 56.167 milioni di euro (+2.641 milioni di euro, pari a +4,9%). L'Ires è risultata pari a 1.592 milioni di euro (+531 milioni di euro, pari a +50,0%). Le entrate Iva sono risultate pari a 34.662 milioni di euro (+1.940 milioni di euro, pari a +5,9%).

L'accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi (oli minerali) si attesta a 4.637 milioni di euro (-115 milioni di euro, pari a -2,4%), l'accisa sull'energia elettrica e addizionali ammonta a 866 milioni di euro, mentre l'accisa sul gas naturale per combustione (gas metano) ha generato entrate per 674 milioni di euro (-465 milioni di euro, pari a -40,8%).

Riguardo al solo mese di marzo 2023 le entrate tributarie sono state pari a 35.008 milioni di euro (+1.185 milioni di euro, +3,5% rispetto allo stesso mese del 2022). Le imposte dirette hanno evidenziato un aumento del gettito pari a 1.207 milioni di euro (+8,1%) mentre le imposte indirette un andamento negativo pari a 22 milioni di euro (-0,1%). (ANSA).