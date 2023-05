Dai commercialisti il testo sul bilancio del Terzo settore

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato la terza edizione aggiornata del volume "Il Bilancio del Terzo settore", a firma del professor Matteo Pozzoli (componente dell'Ufficio legislativo del Consiglio nazionale), scaricabile gratuitamente online (all'indirizzo www.fondazionenazionalecommercialisti.it).

"La rendicontazione, finanziaria e non finanziaria, appare per gli enti del Terzo settore un aspetto fondamentale su cui il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, motore della riforma, e gli altri soggetti istituzionali coinvolti pongono sempre maggiore attenzione, al fine di effettuare i controlli necessari per qualificare un ente come del Terzo settore e poter esaminare l'appropriatezza della gestione", si legge in una nota.

La nuova edizione, si precisa, "è aggiornata con le ultime molteplici novità di prassi in materia di contabilizzazione delle operazioni degli enti, deposito del bilancio, rendicontazione delle raccolte pubbliche di fondi, rendicontazione del 5 per mille, valutazione del patrimonio minimo, attività di controllo professionale sul bilancio".

