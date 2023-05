Confindustria Veneto Est, missione in Serbia 7-10 maggio

(ANSA) - PADOVA, 05 MAG - Una delegazione di imprese di Confindustria Veneto Est dei settori meccanica, agroindustria e food, calzaturiero, energia, trasporti, finanza, guidata dal Presidente Leopoldo Destro, è in partenza domenica per la Serbia, per una missione imprenditoriale che dal 7 al 10 maggio le porterà a Belgrado nell'ambito di un Protocollo tra Confindustria Veneto Est e Confindustria Serbia.

Alla missione partecipano, tra gli altri, la Consigliere Delegata Confindustria Veneto Est per l'Internazionalizzazione Alessandra Polin, il Direttore Generale Gianmarco Russo, il Presidente di Confindustria Serbia Patrizio Dei Tos, rappresentanti di Finest, SACE, Simest, Banca Finint e Gruppo Save.

La visita sarà aperta lunedì 8 maggio da un seminario nella sede di UniCredit Bank Serbia con la partecipazione dell'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori. Martedì 9 maggio la delegazione incontrerà la Ministra dell'Agricoltura, Jelena Tanaskovic.

"Facilitare la crescita e ampliare la cooperazione commerciale ed industriale tra le nostre imprese e nuovi partner esteri è il nostro compito principale nelle iniziative di promozione internazionale - dichiara Leopoldo Destro -. Questa missione è frutto della volontà di preservare e migliorare l'integrazione e la crescita che lega il nostro territorio e l'area dei Balcani, dove opera da anni un sistema associativo tra i più consolidati". (ANSA).