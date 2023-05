Nel primo trimestre dell'anno le vendite al dettaglio crescono in valore (+1,9%) e calano in volume (-0,1%) rispetto al trimestre precedente.

Lo indica l'Istat, aggiungendo che le vendite dei beni alimentari sono in aumento in valore (+2,3%) e non subiscono variazioni in volume, quelle dei beni non alimentari crescono in valore (+1,5%) e diminuiscono leggermente in volume (-0,1%).