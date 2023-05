Commercio: Istat, a marzo vendite piatte, in volume -0,3% (2)

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Per quanto riguarda i beni non alimentari, indica ancora l'Istat, a marzo si registrano variazioni annue positive per tutti i gruppi di prodotti ad eccezione di elettrodomestici, radio, tv e registratori (-2,0%).

Gli aumenti maggiori riguardano calzature, articoli in cuoio e da viaggio (+8,4%) e prodotti di profumeria, cura della persona (+8,3%). (ANSA).