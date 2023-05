Cina: Pmi servizi di Caixin rallenta ad aprile, cala a 56,4

(ANSA) - PECHINO, 05 MAG - L'indice Pmi dei servizi sponsorizzato da Caixin ha registrato ad aprile in Cina un rallentamento a 56,4, ritacciando dai massimi degli ultimi 28 mesi di marzo a 57,8 di marzo, ma mantenendosi nel ciclo espansivo per il quarto mese di fila. Il dato, riferito da Caixin e S&P Global in una nota, è inferiore alla stime degli analisti di 57, ma ha rimarcato la differenza con il settore manifatturiero che stenta a decollare e resta in contrazione.

La ripresa economica, infatti, è stata finora sbilanciata con la domanda di beni che ha rallentato, mentre i consumatori hanno aumentato la spesa per servizi come viaggi e ristoranti in risposta alla rimozione di dicembre 2022 della politica draconiana della 'tolleranza zero' al Covid-19.

Tra i vari sottoindici, quello sull'occupazione ha proseguito il suo rialzo in scia ai piani per incrementare la capacità e i volumi dei nuovi ordini. Sul fronte dei prezzi, l'input dei costi sull'inflazione è salito ai massimi degli ultimi 12 mesi, mentre la fiducia delle imprese è scesa ai minimi degli ultimi 4 mesi. (ANSA).