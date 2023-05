Camere Commercio: nel 2022 +20% export agroalimentare Marche

(ANSA) - ANCONA, 05 MAG - Nel 2022 le Marche hanno esportato prodotti agroalimentari per un valore pari a 555,4 milioni di euro (+20% rispetto allo scorso anno), punto di massimo nelle serie storica a prezzi correnti degli ultimi anni. Quasi il 20% dei turisti delle Marche sceglie la regione per vacanze all'insegna delle degustazioni enogastronomiche, è stato evidenziato in un'indagine condotta con Isnart, e tutti i turisti delle diverse fasce d'età (dai 18 agli over 70) in cui sono stati distinti nell'analisi, mostrano interesse per le degustazioni di prodotti tipici locali; parallelamente la qualità enogastronomica ha valutazioni molto alte nei sondaggi di gradimenti (media di 8,4).

Di questo si è parlato in un evento "Marche Inside" presso la Mole Vanvitelliana di Ancona organizzato dalla Regione Marche con Camera di Commercio delle Marche con l'azienda Speciale Linfa, la Regione Marche e l'Atim. Un allestimento di table mapping con musica, luci e animazioni che hanno permesso allo spettatore di visualizzare alcuni concetti legati alla sostenibilità alimentare ed ambientale mettendo in scena le buone pratiche della tradizionale cultura marchigiana. "È importante parlare di agroalimentare nelle Marche, una regione che nonostante le difficoltà che ne hanno minato la vitalità di impresa, rimane tra quelle che esportano di più. E lo fanno soprattutto grazie alla moda e all'agroalimentare", ha spiegato il Presidente di Camera Marche, Gino Sabatini. "E se la demografia vede il numero delle imprese agricole diminuire, parallelamente si evidenzia la buona performance delle imprese del manifatturiero agroalimentare, e delle loro esportazioni, con una ripresa anche del comparto bevande".

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha ricordato "la volontà dell'amministrazione in filiera con tutte le istituzioni di affermarci in settori legati tra loro, trainanti e centrali in questa fase, quali turismo e agroalimentare.

Insieme stiamo superando la logica promozionale legata al campanile e destinata a non portare lontano". "Come Regione - ha riferito l'assessore regionale Andrea Maria Antonini - abbiamo molti progetti in cantiere e molti interventi normativi che riguarderanno olio turismo, pesca turistica, la creazione di un ricettario marchigiano e progetti sul benessere che si declina dall'alimentazione alla qualità degli ambienti di vita".

Camera di Commercio delle Marche, Agenzia Linfa, Regione Marche e Atim hanno annunciato anche che saranno 14 le aziende marchigiane che parteciperanno alla fiera internazionale "Tutto Food" di Milano dall'8 all'11 maggio prossimi. (ANSA).