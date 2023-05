Cambia la governance di Inps e Inail, arrivano i commissari

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Cambia la governance degli enti di previdenza e in attesa della nomina dei nuovi presidenti e dei nuovi consigli di amministrazione arriveranno, entro 10 giorni, i commissari per l'Inps e l'Inail. E' quanto prevede il decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri.

Viene abolita la figura del vicepresidente. Il nuovo presidente oltre a convocare e presiedere il consiglio di amministrazione propone al cda la nomina di un direttore generale, dotato di specifica competenza ed esperienza gestionale. Il cda oltre a predisporre i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo "su proposta del presidente, nomina il direttore generale". Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza. Durano in carica quattro anni. Viene portata a quattro anni anche la durata dell'incarico del direttore generale.

Nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Inps e del'Inail - si legge nel decreto - "è nominato, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro". Assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dellI'nps e dell'Inail in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono automaticamente. I direttori generali dell'Inps e dell'Inail, in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi, nuovi, consigli di amministrazione. Entro il termine di novanta giorni dall'insediamento, i commissari straordinari apportano le conseguenti modifiche ai rispettivi regolamenti di organizzazione e a tutti gli altri regolamenti interni. I nuovi cda provvedono, entro quarantacinque giorni dal rispettivo insediamento alla nomina del nuovo direttore generale. (ANSA).