++ Commercio: Istat, a marzo vendite piatte, in volume -0,3% ++

(ANSA) - ROMA, 05 MAG - A marzo si stima una variazione nulla per le vendite al dettaglio in valore mentre quelle in volume sono in calo (-0,3%) rispetto al mese precedente. Le vendite in valore sono stazionarie sia per i beni alimentari che non alimentari, mentre le vendite in volume calano per entrambi i settori (rispettivamente -0,7% e -0,1%). Lo indica l'Istat. Nel confronto annuo, invece, le vendite al dettaglio aumentano del 5,8% in valore e calano in volume del 2,9%. Si registrano andamenti di segno analogo sia per le vendite dei beni alimentari (+7,7% in valore e -4,9% in volume), sia per i non alimentari (+4,1% in valore e -1,3% in volume). (ANSA).