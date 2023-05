'Superbonus coi fondi del Pnrr', l'idea dei commercialisti

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Nell'ambito dell'attuale dibattito sulla capacità di utilizzo delle risorse del Pnrr, e tenuto conto anche dei fondi disponibili con il piano RepowerUE, riteniamo ritiene percorribile, oltre che auspicabile, la proposta di introdurre, per gli anni 2024 e 2025, un superbonus "sostenibile" in quanto mirato ai soli interventi di riqualificazione energetica degli edifici meno efficienti sotto tale profilo e realizzati su grandi condomini, immobili destinati a edilizia residenziale pubblica e a beneficio dei soli nuclei familiari meno abbienti, il tutto riproponendo, per queste casistiche, le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura".

Lo ha affermato il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, nel corso degli Stati generali della professione, a Roma, giacché "una misura così congegnata avrebbe il pregio di non disperdere gli indubitabili effetti positivi che il Superbonus ha avuto sulla crescita economica del nostro Paese negli ultimi tre anni e, al tempo stesso, garantirebbe in modo certamente più efficiente i saldi di finanza pubblica rispetto alla prima versione dell'incentivo" che era "aperta a tutti". (ANSA).