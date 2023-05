Spettacoli alla Frutta, progetto di filiera arriva nella Gdo

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Entra nelle corsie dei supermercati "Spettacoli alla Frutta", progetto di filiera che coinvolge oggi 22 aziende operanti del settore ortofrutta dopo che nel novembre scorso 12 aziende del comparto si sono unite in un'Ati (Associazione temporanea d'Imprese) per promuovere i prodotti ortofrutticoli con format e iniziative originali.

Il format itinerante, che a partire dal mese di giugno, coinvolgerà i punti vendita di 8 insegne distributive, ha l'obiettivo di raccontare le eccellenze ortofrutticole italiane in modo inedito e divertente" nella Grande distribuzione organizzata (Gdo). Il progetto è nato a Macfrut (fiera internazionale dell'ortofrutta) nel 2019 ed proseguito con una campagna social in tempo di pandemia, per poi diventare un flash mob itinerante che nel 2022 ha animato le piazze italiane.

"Spettacoli alla Frutta" è programmato per più di otto weekend e prevede che le eccellenze ortofrutticole animeranno le corsie dei supermercati interagendo con i consumatori attraverso dei personaggi fantastici in carne e ossa che indosseranno un abito di scena esclusivo e che racconteranno ai presenti la bontà, il gusto, la storia, nonché i benefici di una dieta ricca di frutta e verdura promuovendo, allo stesso tempo, consumi più sostenibili e senza sprechi. I clienti e i personaggi fantastici prenderanno parte a uno show musicale. Tra i protagonisti dell'iniziativa di promozione ci sono sono il limone Almaverde Bio, il barattiere Barattì Miss Freschezza, la carota Novella di Ispica Igp, la ciliegia Igp del Consorzio di Vignola, il melone Igp del Consorzio del Melone Mantovano, il pomodoro Igp del Consorzio di Pachino, il radicchio del Consorzio di Tutela del Radicchio Rosso di Treviso Igp e Variegato di Castelfranco Igp, la pera dell'Emilia Romagna Igp, la zucchina Crü di Colle d'Oro, la clementina Dolce Clementina di Armonia, il finocchio Dolce Lucano, il kiwi Jingold, la melanzana Melanzì, la mela Melinda, l'arancia rossa Oranfrizer, l'anguria Perla Nera, l'uva Piacere Viviana, il fico d'India Sicilio, la fragola Solarelli, le pesche e nettarine Valfrutta Fresco e il carciofo Violì. (ANSA).