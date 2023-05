Sisto, 'l'equo compenso è come lo scudo di Mazinga'

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - La legge sull'equo compenso per le prestazioni libero-professionali è "come lo scudo di Mazinga", perché permette di difendere i lavoratori autonomi. Parola del viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, dal palco degli Stati generali dei commercialisti sul provvedimento sulla giusta remunerazione per le prestazioni professionali di FdI e Lega licenziato dal Parlamento meno di un mese fa. (ANSA).