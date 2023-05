Sindacati, serve riforma seria del fisco, no alla flat tax (2)

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Senza questa svolta nessuna riforma fiscale può conseguire gli obiettivi di equità e di giustizia", rimarcano i sindacati.

Nel documento ribadiscono che "estendere i redditi assoggettati all'aliquota più bassa è un vantaggio soprattutto per i redditi più elevati, e per tale motivo le piattaforme sindacali, anche unitarie, hanno sempre insistito per agire soprattutto attraverso le detrazioni e la decontribuzione".

Per Cgil, Cisl e Uil, inoltre, "grave appare la volontà di ridurre le imposte sui profitti, e ancor di più la prospettiva del superamento dell'Irap, che se analizzata di concerto con l'esclusione dall'Irpef e dalle relative addizionali di tutta una serie di redditi, finisce per far gravare tutto il peso del finanziamento dei servizi pubblici locali sulle spalle dei soliti, lavoratori e pensionati".

A loro giudizio, "nei fatti si continuerà a tassare il lavoro e le pensioni più delle rendite immobiliari (per cui si prevede l'estensione della cedolare secca anche per gli immobili commerciali), delle grandi rendite finanziarie".

Tema fondamentale, per i sindacati, "è sconfiggere la piaga dell'evasione fiscale e contributiva che ogni anno drena alle risorse pubbliche attorno ai 100 miliardi, e la cui riduzione è l'unica via per ridurre le imposte senza impoverire il bilancio pubblico e le sue esigenze. Per tale motivo crediamo che questa parte della delega sia la prima a dover essere posta in essere dai decreti. Tuttavia, gli ultimi condoni previsti in legge di Bilancio e le proposte di condono addirittura penale inserite nel decreto in materia di energia non sono coerenti con la volontà di aggredire seriamente l'evasione fiscale. Vogliamo sperare invece che il governo voglia proseguire sulla via della tracciabilità e dell'incrocio delle banche dati, dando a queste attività priorità assoluta in coerenza con quanto previsto nel Pnrr". (ANSA).