Meloni, rivedere sanzioni per un fisco senza ingiuste onerosità

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Sul fisco il governo ha "un programma ambizioso però come si sa la determinazione non ci manca. E ci auguriamo di continuare a vedervi al nostro fianco in questo percorso" con contributi che finora "in molta parte sono stati accolti. Penso alla sospensione nel mese di agosto dell'invio degli atti di accertamento e allo spostamento dei termini di versamento che ricadevano nel periodo di pausa feriale in modo da rendere più sereno il rapporto tra fisco, contribuenti e consulenti". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni agli stati generali dei commercialisti ricordando anche "il graduale superamento dell'Irap per le associazioni tra professionisti così da dare un forte impulso alle aggregazioni professionali" e anche alla "necessità di garantire una migliore proporzionalità del sistema sanzionatorio tributario per costruire un fisco più equo e capace di mettere, soprattutto chi è più in difficoltà, nelle condizioni di adempiere ai pagamenti senza ingiuste onerosità". (ANSA).