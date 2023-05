Maltempo: Legacoop Romagna, i danni sono devastanti

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAG - "Il primo computo dei danni è devastante". Lo scrive Legacoop Romagna, spiegando che dopo la pioggia e le piene dei fiumi "la Cooperativa Agricola Braccianti Massari di Conselice, che occupa 134 persone, vede sommersi dalle acque esondate, ancora in queste ore, la quasi totalità dei propri terreni (2.500 ettari) in conduzione, nonché le attività connesse (centro aziendale, officina, agriturismo, stalla da latte biologico, biodigestore, azienda faunistico-venatoria)".

Danni anche alla Cooperativa Agricola Braccianti di Bagnacavallo e Faenza, che occupa 39 persone, (900 ettari, il centro aziendale e il biodigestore); Agrisfera che occupa 133 persone, si trova con sommersi 60 ettari di mais biologico, a Conventello, destinati alla stalla da latte. E anche aziende produttive come Deco Industrie e Terremerse hanno dovuto fermare gli stabilimenti a causa del maltempo.

Tra i settori colpiti "anche quello della coltivazione sementiera". Vista l'impossibilità di entrare nei campi con i classici mezzi convenzionali si chiede la possibilità di poter utilizzare mezzi di nuova concezione come i droni. Ovviamente la richiesta viene inoltrata per poter difendere le colture di pregio e non per grandi estensioni, nelle zone alluvionate.

