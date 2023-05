Maltempo: Confesercenti, vicini alle imprese dell'Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAG - "Siamo vicini alle persone e alle imprese colpite dall'ondata di maltempo che ha coinvolto l'Emilia-Romagna. Per questo mettiamo a disposizione, attraverso le nostre strutture nazionali, un 'fondo solidale' per concedere prestiti senza interessi a tutti gli imprenditori che in queste ore hanno visto la propria attività compromessa". Così la Presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise, in una lettera al Presidente di Confesercenti Emilia-Romagna Dario Domenichini.

"Si tratta di un prestito, destinato alle imprese colpite, che non prevede oneri per il richiedente. La nostra associazione è da oltre 50 anni, ogni giorno, accanto alle Pmi del territorio, anche e soprattutto in momenti difficili come questo, quando gli imprenditori non possono e non devono essere lasciati soli. Con i finanziamenti solidali a tasso zero vogliamo dare loro un contributo reale, un intervento tangibile e immediato per esprimere non solo solidarietà ma soprattutto vicinanza vera, offrendo un sostegno concreto per rialzarsi e ripartire", ha concluso De Luise. (ANSA).