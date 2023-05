Inail, tappa a Venezia per il Forum su sicurezza lavoro

(ANSA) - VENEZIA, 04 MAG - Quinta tappa oggi a Venezia del Forum nazionale della prevenzione "Made in Inail", per un confronto concreto sulle strategie di contrasto agli infortuni e alle malattie professionali tra i rappresentanti delle istituzioni e gli stakeholders del territorio.

Tra i partecipanti il prefetto di Venezia, Michele Di Bari, l'assessore regionale Manuela Lanzarin, il presidente dell'Inail, Franco Bettoni, il direttore generale, Andrea Tardiola, e quella regionale Inail Veneto, Enza Scarpa.

I lavori si sono articolati in tre tavole rotonde: nella prima, moderata dal presidente del Civ Imail Guglielmo Loy, con la Regione Veneto, le parti sociali e gli Enti Bilaterali è stato approfondito il percorso della prevenzione partecipata in regione e le motivazioni che hanno dato luogo alla predisposizione di un Piano Strategico specifico sul tema. La seconda, moderata da Fabrizio Benedetti, coordinatore Inail per la salute e la sicurezza, è stata incentrata sui progetti di prevenzione in particolare per le piccole medie imprese del territorio veneto. L'ultima, moderata da Giovanni Finotto coordinatore del Master Steps-Hse dell'Università Ca' Foscari, ha preso in considerazione il mondo della scuola.

Per Tardiola "questa giornata di grande partecipazione è il metodo più efficace per fare prevenzione. Mettere in rete gli attori pubblici e privati della sicurezza consente di allungare lo sguardo per anticipare i rischi emergenti e di concretizzare interventi specifici per rischi ben conosciuti ma che ancora occorre contrastare. È questo il ruolo che deve svolgere Inail - ha concluso - come principale player nazionale per la sicurezza del lavoro". (ANSA).