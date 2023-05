Fnp-Cisl, 'piena rivalutazione per tutte le pensioni'

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Non si può accettare che a pagare il prezzo di un tasso d'inflazione tornato sopra l'8% siano sempre quelle pensionate e quei pensionati, già svantaggiati dalla mancata rivalutazione al 100% della propria pensione e poi anche esclusi dal taglio del cuneo fiscale previsto dal governo": è quanto afferma il segretario generale della Fnp-Cisl, Emilio Didonè, chiedendo la piena rivalutazione per tutte le pensioni.

La misura sul cuneo "decisa dall'esecutivo, certamente positiva perché prevede fino a 100 euro in più per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi, deve essere rivista per comprendere una riforma fiscale che preveda sgravi anche a favore di pensionati e famiglie. La perdita di potere d'acquisto delle pensioni e il continuo aumento dei prezzi non fanno che aggravare ulteriormente la condizione di vita dei nostri pensionati che sono tra i più tassati in Europa e che, per il 60% circa, percepiscono pensioni sotto i 750 euro lordi".

E' per questo, conclude Didonè, "che al governo, con le mobilitazioni unitarie di Cgil Cisl Uil previste a Bologna, Milano e Napoli, i pensionati chiederanno di intervenire con urgenza attraverso provvedimenti che prevedano una rivalutazione piena di tutte le pensioni per dare loro la possibilità di affrontare il carovita e di vivere una vita dignitosa". (ANSA).