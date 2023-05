Fisco: Zucconi (Fdi), scriveremo un nuovo patto fiscale

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Il lavoro sull'attuazione di una delega fiscale continua e non si ferma. Oggi l'ha sottolineato anche il presidente Meloni e la nostra intenzione è quella di scrivere un nuovo patto fiscale tra cittadini e Stato. É importante agevolare l'economia del nostro Paese e per farlo occorre andare incontro alle esigenze degli italiani; abbassare le tasse e combattere l'evasione fiscale sono una priorità per il nostro governo e siamo a lavoro per questo". Lo scrive in una nota il segretario di Presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo Zucconi. (ANSA).