Fisco: Landini, patto con i commercialisti? Non i più adatti

(ANSA) - BOLOGNA, 04 MAG - "Leggo che oggi il presidente del Consiglio è andato a parlare con i commercialisti, dicendo che ha bisogno del loro contributo perché c'è bisogno di un nuovo patto fiscale nel Paese. Non so se le persone più adatte siano proprio i commercialisti". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel suo intervento all'assemblea organizzata da Flc-Cgil di Bologna e dell'Emilia-Romagna all'istituto professionale Aldini-Valeriani, in vista della manifestazione nazionale organizzata dai sindacati confederali il 6 maggio nel capoluogo emiliano.

"Banalmente - ha aggiunto Landini - sarebbe utile cominciare a parlare, se proprio vuoi fare un patto fiscale, con quelli che le tasse le pagano". (ANSA).