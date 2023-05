Confesercenti, 'fiscalità di vantaggio per le Pmi'

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Considerata la cornice temporale nella quale si muove la proposta di delega fiscale, un capitolo dedicato alla fiscalità di vantaggio per le imprese di vicinato, sembrerebbe quanto mai opportuno. Un investimento capace di produrre effetti collaterali di grandissimo vantaggio per il sistema Paese (occupazione, valorizzazione dei prodotti locali, mobilità sostenibile), un contributo economico e sociale insostituibile e permetterebbe di bilanciare alcuni aspetti della delega che, pur nella rilevanza, non sembrano in grado di raggiungere il sistema delle Pmi". Lo sottolinea Confesercenti in occasione dell'audizione in commissione Finanze della Camera sulla delega fiscale.

La proposta di delega fiscale "ha natura strutturale, ma deve inevitabilmente essere calata nell'odierno contesto congiunturale. A cominciare dall'aumento della pressione fiscale salita nel 2022 al 43,5% del Pil, il livello più alto degli ultimi cinque anni. Al contempo, il potere d'acquisto delle famiglie ha subito un'erosione di 12 miliardi di euro a causa dell'inflazione, una contrazione dell'1,1% rispetto al 2021", premette Confesercenti. "Si conferma l'esigenza di un intervento capace di compensare in tempi brevi la perdita da inflazione, addizionale rispetto alle già annunciate misure di riduzione del cuneo fiscale. Un provvedimento di detassazione degli incrementi retributivi porterebbe per il solo 2023 a una spesa per consumi aggiuntiva di 2,8 miliardi. I proventi della tassazione straordinaria sugli extra-profitti potrebbero offrire la necessaria copertura a tale misura". (ANSA).