Commercialisti, 'urge dare dignità alla nostra professione'

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Occorre dare dignità alla nostra professione", anche perché sempre più spesso "la sfera personale entra in quella professionale", per i commercialisti: ad esprimersi così il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio, agli Stati generali della categoria che si sono aperti stamani, a Roma, con il videomessaggio del presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A seguire, sul palco del Centro congressi 'La Nuvola' sono state consegnate le borse di studio istituite in memoria dei colleghi uccisi nello svolgimento dell'attività professionale: Nicoletta Golisano e Fabiana De Angelis, morte lo scorso dicembre in seguito ad una sparatoria avvenuta a Roma, e Antonio Novati, ucciso pochi giorni fa, nel Lodigiano.

La stessa premier, nel corso del suo intervento, ha ricordato l'amicizia con una delle vittime della Capitale, Nicoletta Golisano che, ha evidenziato de Nuccio, "lavorava spesso anche di sabato e di domenica". (ANSA).