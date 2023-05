Commercialisti, 'la riforma fiscale rilanci l'economia'

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Il sistema fiscale italiano va "ripensato come uno strumento di rilancio del sistema economico nazionale, attraverso una semplificazione e una razionalizzazione del prelievo che premi assunzioni, innovazione e investimenti" e soltanto "attraverso la creazione di lavoro e l'aumento della produttività e competitività delle imprese si potranno creare i presupposti per la riduzione della pressione fiscale e per l'attrattività del nostro sistema economico anche nei confronti degli investitori esteri". Parola del presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, agli Stati generali della professione, stamani, Roma, aggiungendo che "la delega fiscale approvata dal governo è da questo punto di vista un ottimo punto di partenza, un progetto ambizioso che punta finalmente ad una semplificazione e a una riorganizzazione organica del nostro sistema tributario. Ed è anche una straordinaria occasione per mettere il nostro Paese al passo con le economie più evolute, colmando il gap di competitività fiscale che ci penalizza a livello internazionale", prosegue. (ANSA).