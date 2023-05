Commercialisti, 'generiamo l'1% del prodotto interno lordo'

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - La professione economico-giuridica del dottore commercialista e dell'esperto contabile assomma "oltre 120.000 iscritti all'Albo, organizzati in una rete di oltre 65.000 studi professionali che, con una media di circa 4 addetti per studio, esprime circa 500 .000 occupati diretti, che sviluppano un valore aggiunto pari a circa 15,6 miliardi di euro, ossia l'1% del Prodotto interno lordo (Pil)".

A snocciolare le cifre il presidente del Consiglio nazionale della categoria, Elbano de Nuccio, nella sua relazione agli Stati generali dei commercialisti, in corso a Roma, parlando di "numeri di una professione forte nel Paese, sia in termini economici, sia in termini sociali".

Fra gli altri punti affrontati, quello che riguarda oltre l'80% delle società di capitali italiane e oltre il 75% dei contribuenti con partita Iva, che si rivolgono per la consulenza e l'assistenza contabile e fiscale a professionisti iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che si ritrovano così a intermediare oltre 150 miliardi di gettito tributario complessivo, il 75% di quanto versato dagli oltre cinque milioni di contribuenti con partita Iva", ha proseguito de Nuccio. (ANSA).