Cina: indice Pmi Caixin cala a sorpresa ad aprile, a 49,5

(ANSA) - PECHINO, 04 MAG - L'indice Pmi manifatturiero sponsorizzato da Caixin ha segnato in Cina ad aprile un inatteso calo, scivolando a 49,50 da 50 di marzo e rispetto a 50,3 atteso dagli analisti, scontando la prima contrazione da gennaio in scia alla crisi del settore immobiliare e al rallentamento dell'economia globale.

Alcune aziende, a rimarcare una ripresa economica non acora consolidata, hanno registrato nuovi ordini inferiori alle attese a fronte di una domanda che ha interrotto l'espansione dei 2 mesi precedenti a causa della debole domanda e della riduzione dei clienti.

Lo scorso fine settimana, l'Ufficio nazionale di statistica ha diffuso i dati sul Pmi manifatturiero di aprile, sceso a 49,2 (contro la stima di 51,4 e il 51,9 di marzo). Mentre quanto al Pmi non manifatturiero, pur se rimasto nel ciclo espansivo, l'indice è sceso a 56,4, dal 58,2 di marzo. (ANSA).