Camera commercio Bolzano,evento online su export in Svizzera

(ANSA) - BOLZANO, 04 MAG - Informare le imprese altoatesine sulle peculiarità ed esigenze dell'industria metalmeccanica ed elettrica della Svizzera: è l'obiettivo di un evento online organizzato dal servizio Internazionalizzazione della Camera di commercio di Bolzano in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (Ccis).

"La Camera di commercio offre un colloquio di orientamento gratuito ai fornitori dell'industria metalmeccanica ed elettrica elvetica nonché a tutte le altre imprese interessate al mercato svizzero o in generale all'attività di export e internazionalizzazione", ha sottolineato Alfred Aberer, segretario generale della Camera di commercio di Bolzano.

Ilaria Ceddia, responsabile del settore Beni Industriali della Ccis ha fornito un quadro macroeconomico del Paese elvetico indicando i principali Paesi fornitori, le esportazioni per settore, le caratteristiche principali del mercato svizzero e l'attuale situazione acquisti.

Successivamente è intervenuto Giambattista Pro, Material Manager & Procurement della Mikron Switzerland AG, che ha illustrato il mercato d'esportazione svizzero dal punto di vista dei fornitori dell'industria metalmeccanica ed elettrica.

Thomas Lunger del reparto Internazionalizzazione ha illustrato ai partecipanti i servizi offerti dalla Camera di commercio di Bolzano. Oltre a proporre un primo incontro di orientamento gratuito sull'export, il servizio Internazionalizzazione supporta gli imprenditori e le imprenditrici con consulenze tecniche per il commercio estero, una vasta gamma di informazioni nonché una formazione specifica su export e internazionalizzazione. (ANSA).