Calderone, 'equo compenso punto di partenza, non di arrivo'

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni "ha fortemente voluto la legge sull'equo compenso" per le prestazioni professionali (varata definitivamente dal Parlamento il 12 aprile scorso, ndr) e si tratta di "un punto di partenza, non arrivo". Parola del ministro del Lavoro Marina Calderone, che è intervenuta in videocollegamento da Stoccolma agli Stati generali dei commercialisti, stamani, a Roma.

La titolare di via Veneto ha posto, poi, l'accento sull'esigenza di portare a compimento di principio di sussidiarietà dei professionisti (attraverso l'affidamento a loro di funzioni pubbliche, ndr) ed è, perciò, ha scandito, "importante riprendere il percorso della legge 81 del 2017, il 'Jobs act degli autonomi', valorizzando questo tema nel tavolo sul lavoro autonomo, convocato all'inizio del mio mandato" che "riconvocheremo presto".

Calderone, poi, ha ricordato "quanti, fra gli autonomi, hanno sofferto per la pandemia, tanti giovani che, se non adeguatamente sostenuti rinunciano" ad impegnarsi nell'attività indipendente. (ANSA).